(Di martedì 1 novembre 2022) AGI - Un appello per sostituire gliin programma al Teatro alla, a partire dalla "prima" che vedrà in scena "Boris Godunov" del compositore russo Musorgskij. La, sottoscritta da alcuni cittadiniin Italia e da 23 associazioni italo-ucraine, è stata lanciata su charge.org. "Lanon favorisca la propaganda di Putin: musica russa solo dopo la fine della guerra", si legge nel titolo dell'iniziativa. I promotori hanno anche scritto una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente della Fondazione Teatro alla, per invitare la struttura a ripensare la rappresentazione di opere enella stagione 2022-2023. Nell'appello, si sottolinea che "mentre in Ucraina venivano ...

AGI - Agenzia Italia

... è questa la denunciaabitanti del quartiere Tiberina, che ora chiedono al Prefetto maggiore ... Con questachiediamo che lo Stato torni ad essere presente" concludono i promotori della ...Un gruppo di ambientalisti si è radunato constriscioni per dire no all'uccisioneanimali. La petizione degli ucraini: "La Scala cancelli gli spettacoli russi" Cittadini e associazioni hanno inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala. Quest'anno alla "Prima" del teatro milanese è in programma proprio un'opera del compositore russo Musorgskij ...Un appello per sostituire gli spettacoli russi in programma al Teatro alla Scala, a partire dalla "prima" che vede in programma "Boris Godunov" ...