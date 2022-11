Kenya | è morta Dida Ranger | ' Era l' elefantessa più anziana di tutta l' africa'

(Di martedì 1 novembre 2022)aveva 60 anni e forse più, era famosa tra i turisti per le sue grandi zanne, ed è stata protagonista di tanti ...

Dida aveva 60 anni e forse più, era famosa tra i turisti per le sue grandi zanne, ed è stata protagonista di tanti ......riferisce che Dida èper cause naturali, ma gli elefanti 'tusker' sono quelli più a rischio bracconaggio. Nel 2014 il più famoso 'grandi zanne', Satao, è stato ucciso dai bracconieri in...Aveva tra i 60 e i 65 anni – «È stata il soggetto di diversi documentari e coloro che l'hanno conosciuta attraverso foto e video, così come chi ha avuto lo squisito piacere di incontrarla di persona, ...Il più anziano elefante del Kenya e, secondo i rangers del Kenya Wildlife Service "probabilmente di tutta l'Africa" è morto a più di 60 anni (tra i 60 e i 65 scrive il Kws sui social) nel parco nazion ...