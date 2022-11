Jovic | dopo la polemica arrivano le scuse | ' Sono stato frainteso'

(Di martedì 1 novembre 2022)la, Lukafa marcia indietro. "La Fiorentina è un trampolino di lancio verso un grande club", aveva detto in un'intervista rilasciata ai media serbi che aveva suscitato grande ...

la polemica, Lukafa marcia indietro. "La Fiorentina è un trampolino di lancio verso un grande club", aveva detto in un'intervista rilasciata ai media serbi che aveva suscitato grande ......Lukaha rilasciato alcune dichiarazioni a ATV. Di seguito alcune delle sue parole, così come riportate da ViolaNews. Sulla decisione di andare alla Fiorentina. "Ho preso la decisioneaver ..."La Fiorentina è un trampolino di lancio verso un grande club”, aveva detto l'attaccante serbo facendo infuriare i tifosi della Fiorentina. Il passo indietro dopo la bufera social ...Attraverso parole che l'entourage hanno fatto pervenire ai media serbi, arriva il chiarimento di Luka Jovic dopo l'intervista alla testata ATV in cui avrebbe detto di considerare ...