Israele | exit poll | almeno 61 seggi su 120 per Netanyahu

Il fronte di Netanyahu avrebbe 61 seggi alla Knesset su 120, quello di Lapid 55, Hadash taal (sinistra) 4. Questo il risultato delle elezioni in secondo i primi poll diffusi dalla tv Canale 12 che confermano il Likud di Netanyahu al primo posto con 30 e Lapid secondo con 24. Gli poll di Canale 11 e Canale 13 danno in testa il ... Israele exit poll: Netanyahu verso la vittoria elettorale, in procinto di superare la soglia dei 61 seggi, secondo quanto scrive il Jerusalem post. La vittoria lo riporterebbe al potere dopo essere ...