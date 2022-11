TuttoAndroid.net

Il dispositivo dovrebbe avere un prezzo abbastanza accessibile: l'edizione da 256 GB diPocket S dovrebbe costare circa 4.999 Yuan (circa 700 euro). L'edizione da 512 GB, invece, potrebbe ...Sebbene il poster sembri autentico,non ha rilasciato alcuna informazione e non ha ancora confermato l'esistenza del P50 Pocket New. Secondo l'informatore Teme , il P50 Pocket New sarà ... Huawei svela il nuovo tablet MatePad SE 10.4 con HarmonyOS 3: ecco le specifiche