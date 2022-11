Gazzetta – Roma | occasione Depay | la situazione | Primapagina

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-11-01 10:18:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS:Memphisper le italiane. L’attaccante olandese è in rotta con il Barcellona data la scarsa considerazione riposta in lui da Xavi. A gennaio sarà addio, ormai la decisione è stata presa e si tratta solo di trovare la giusta destinazione sia dal punto di vista tecnico che economico. La stampa spagnola racconta di un nuovo ritorno di fiamma della Juventus, una pista da tenere in considerazione. Ma l’entourage del giocatore si è mosso su più fronti e ha sondato il terreno anche con la. Ascolta “: la” su Spreaker. LAe lahanno parlato a ...

Diplomato allo "Chateaubriand", liceo francese di, si è laureato in Economia e commercio alla "... Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea didel SudSuccede in Verona -, il difensore segna ma si fa cacciare per questo fallo su Nicolò ...Obiettivo raggiunto, operazione sorpasso riuscita. La Roma formato trasferta si presenterà al derby davanti alla Lazio, e in attesa della madre di tutte le giornate con gli scontri diretti, torna in ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...