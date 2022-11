Fate | The Winx Saga è stata cancellata da Netflix | la serie non avrà una stagione 3

(Di martedì 1 novembre 2022), come svelato dallo showrunner della, ha cancellato: Thee non verrà quindi realizzata la3. Lo showrunner di: Theha annunciato online che ladae quindi non tornerà con gli episodi della3. La storia di Bloom e delle altre ragazze dotate di poteri magici, adattamento live-action del popolare progetto animato, si conclude quindi con la seconda. Brian Young, che è stato alla guida di: The, ha scritto online in un post pubblicato su Instagram: "Questa non è una notizia ...

L'universo incantato delle Winx è giunto al termine. La piattaforma streaming più conosciuta al mondo Netflix ha deciso di non rinnovare la serieWinx Saga , di cui quindi non vedremo mai una terza stagione. Brian Young, lo showrunner, esprime il suo punto di vista sul cast e sul lavoro svolto finora su un post Instagram. "Non è un ...Winx Saga è stata cancellata da Netflix e la serie si concluderà quindi con la stagione 2. Ad annunciarlo è stato lo showrunner Brian Young su Instagram con un post in cui dichiara: LEGGI - ...Netflix non rinnoverà la serie 'Fate: The Winx Saga' per una prossima stagione. Su Instagram lo showrunner Brian Young elogia il cast e il lavoro svolto.Un report condiviso da Deadline spiegherebbe le ragioni del tanto discusso addio di Henry Cavill a The Witcher.