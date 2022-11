Estorsioni per i biglietti | racket dei parcheggi e intercettazioni di Boiocchi | l’inchiesta sugli affari sporchi degli ultrà dell’Inter

(Di martedì 1 novembre 2022) Soldicriminali e interessi economici. Dietro le curvee l’organizzazioneeventi sportivi c’è anche questo. Gli inquirenti stanno indagando sulla morte dello storico capo, Vittorio, ucciso sabato 29 ottobre con due colpi di pistola poco prima dell’inizio della partita tra Inter e Sampdoria. Il suo nome compare in un’inchiesta della procura di Milano, su cui non è ancora stato messo il punto, che vede al centro la compravendita deiper lo stadio e la possibilità di ricatti edalla società nerazzurra. Il fascicolo – riferisce il Fatto Quotidiano – è stato aperto nel 2019 dopo gli scontri tra gli ultrase quelli ...

, traffico internazionale di stupefacenti, associazione a delinquere, porto e detenzione ... fino all'ultimo caso, oggetto di un'indagine in corso, di un presunto ricatto all'Interla ...... su cui non è ancora stato messo il punto, che vede al centro la compravendita dei bigliettilo stadio e la possibilità di ricatti edalla società nerazzurra. Il fascicolo - riferisce ...Droga, estorsioni, ricatti all'Inter e racket dei parcheggi, omertà, controllo degli spalti e intimidazioni: dall'inchiesta sull'omicidio dell'ex capo ultras emerge il profilo di una rete organizzata ...