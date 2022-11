Dagli ombrelloni agli ombrelli | dopo l’estate infinita tornano le piogge

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – La lunga estate 2022 finirà ovunque entro questa settimana. Il cedimento dell’anticiclone Africano permetterà l’ingresso di impulsi atlantici congià nelle prossime ore al Nord-ovest e sulla Toscana poi in discesa verso il resto d’Italia. Nei prossimi giorni resisterà uno scampolo estivo solo al Sud: almeno fino a venerdì mattina il sole potrebbe portare un’ulteriore anomala scaldata, proseguendo nel nuovo mese la terza ottobrata: si tratterebbe così di una novembrata, di una fase simil-estiva con massime fino a 29°C. L’attuale record di caldo per il mese di novembre risulta 30°C in Sicilia, chissà se questo valore verrà battuto. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, conferma, al di là di eventuali record di caldo novembrali, che la notizia del giorno è il ritorno dellesull’Italia. Se la traiettoria delle ...