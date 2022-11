Andrea Bocelli | il gesto commuove tutti | Incredibile

Ci sono due nuovi amici a casa di. Il cantante ha adottato due cani. Uno viene dall Ucraina, a causa dei bombardamenti è rimasto sordo e ha alcune fratture. L altra è una trovatella ferita e gettata in una fossa in ...Il tenore ha salvato e accolto anche una cagnolina gettata in una fossa in Egittoadotta due cani: uno dall' Ucraina , rimasto sordo e con le ossa fratturate a causa dei bombardamenti, e una trovatella ferita e gettata in una fossa in Egitto . Le due storie ...Andrea Bocelli ha allargato la sua famiglia invitando nel suo nucleo famigliare qualcuno di veramente speciale. Ecco di chi si tratta.A casa del tenore è arrivato Jack, un cane sopravvissuto alla guerra. «I miracoli avvengono anche nei momenti più bui» ha scritto la persona che ha recuperato l'animale. Con lui Bocelli ha adottato an ...