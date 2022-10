Tesla vuole comprare un pezzo della più grande compagnia mineraria del mondo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Secondo il Financial Times, la casa automobilistica di Elon Musk starebbe portando avanti dei colloqui per acquisire tra il 10% e il 20% di Glencore e assicurarsi forniture di litio e terre rare

... il patron diha infatti l icenziato l'amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, e ... le cose da sapere e perché c è chimantenere l ora legale Tutte le misure contro Covid - 19 ...... quando l'amministratore delegato della Glencore, Gary Nagle , ha visitato la fabbrica dia ...di grande instabilità " tra l' acquisto tormentato di Twitter e i numerosi tweet deliranti "... L'all-in di Tesla: vuole un pezzo del colosso minerario Glencore Secondo il Financial Times, la casa automobilistica di Elon Musk starebbe portando avanti dei colloqui per acquisire tra il 10% e il 20% di Glencore e assicurarsi forniture di litio e terre rare ...Stando al Financial Times, Tesla starebbe per acquisire il 10-20% delle azioni di Glencore. Così Elon Musk diventa un vero "minatore" per le auto elettriche ...