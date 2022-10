Per la destra è arrivata l' ora di sdoganarsi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nei settantasei anni di vita repubblicana, laitaliana è passata due volte attraverso la cruna dell'ago: la prima, il 23 novembre del 1993, quando Silvio Berlusconi, all'epoca presidente Fininvest, si disse pronto a votare senza esitazioni Gianfranco Fini, a sindaco di Roma. La seconda, ben più recente datata 22 ottobre 2022, coincide con il giuramento costituzionale di Giorgia Meloni, primo leader dellaconservatrice, a diventare Presidente del Consiglio dei Ministri. Tant'è ha ragione Berlusconi nel rivendicare, come ha fatto l'altro giorno prendendo la parola in Senato, che se non ci fosse stato quel suo primo sdoganamento politico e culturale nei confronti del giovane segretario del Movimento Sociale, oggi probabilmente Giorgia Meloni non sarebbe alla guida del Paese. Solo che a differenza del primo che aveva una valenza assai ...