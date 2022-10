Agenzia ANSA

Tutti gli obiettivi assegnati sono stati colpiti", ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa diIgor Konashenkov. Nelle scorse ore l'Ucraina ha annunciato che la Russia ha ...... Charles Michel, condanna 'con la massima fermezza' gli attacchi missilistici russi contro Kiev e lecritiche in altre regioni. 'La strategia didi seminare paura non funzionerà' ... Mosca: "Infrastrutture energetiche ucraine colpite con successo" - Mondo 'Le forze armate russe hanno continuato gli attacchi con armi aeree e marittime a lungo raggio e di alta precisione contro il comando militare e ...La presidente della Commissione ha annunciato un supporto immediato per i Balcani contro il caro-prezzi e ha visionato progetti transfrontalieri ...