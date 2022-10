Maxi-schermo in piazza a Napoli | la proposta al Comune per le gare di Champions League!

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Domani contro il Liverpool si saprà se ilriuscirà a finire primo nel girone A diLeague, dopo averlo dominato fino ad ora con cinque vittorie su cinque partite. All’andata, la squadra di Luciano Spalletti surclassò i Reds per 4-1, motivo per cui gli uomini di Jurgen Klopp cercheranno di vendicarsi, anche se servirà una vittoria con almeno quattro gol di scarto per assicurarsi il sorteggio da testa di serie negli ottavi di finale. In ogni caso, inevitabile è l’entusiasmo dei tifosi del, alla luce di una squadra che sembra davvero non fermarsi più. “per le partite di”: laAd avanzare laè il consigliere Luigi Musto, che in un comunicato stampa ha fatto sapere: “Ho appena ...

... che vi allego, in cui ho chiesto che, stante finora la trionfale stagione degli Azzurri, venga presa in considerazione la possibilità concreta di installare unin una delle Piazze ...