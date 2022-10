Lookman è uno dei giocatori più intelligenti in Serie A

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. ??Ademolaguarda i suoi tifosi attraverso un binocolo fatto di dita piegate. Quello che vuole mostrargli è che li sta guardando, in un gioco di parole piuttosto buffo col suo nome che, tradotto letteralmente, sarebbe “L’uomo che guarda”.esulta così dopo ogni gol ed è un gesto che quindi inA sta diventando piuttosto ricorrente. InA ha già segnato 5 gol in poco più di 600 minuti giocati, e li ha fatti solo a ottobre. Tutti gol pesanti per il punteggio finale. Ha segnato il gol vittoria contro Fiorentina e Sassuolo, e quello del vantaggio contro Empoli e Udinese. Prometteva una stagione in tono minore, ...