Liverpool-Napoli | è tempo di dimostrazioni | Kvara e Osi sotto i riflettori

... EL '20 - 21;- Atalanta 0 - 2, CL '20 - 21; Ajax - Atalanta 0 - 1, CL '20 - 21;- Legia 3 - 0, EL '21 - 22; Olympiacos - Atalanta 0 - 3, EL '21 - 22;4 - 1, CL '...Martedì alle 21:00 la squadra di Spalletti vola ad Anfield per, ultima giornata della fase a gironi di Champions. Dopo la bella prestazione con il gol come ciliegina sulla torta contro i Rangers Ostigard potrebbe avere un'altra occasione da ...Antonio Mateu Lahoz dirigerà i rossoneri col Salisburgo, allo Stadium fischietto a Del Cerro Grande ROMA (ITALPRESS) - Due arbitri spagnoli per ...Martedì alle 21:00 la squadra di Spalletti vola ad Anfield per Liverpool-Napoli, ultima giornata della fase a gironi di Champions. Comments comments ...