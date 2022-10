Il Napoli di De Laurentiis non è mai stato capolista con 5 punti di vantaggio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ildi Denon è maiin testa al campionato con cinquedi. Né lo scorso anno con Spalletti e nemmeno nei due anni di Sarri in cui gli azzurri contesero lo scudetto alla Juventus. Per tornare a un simile(5), bisogna tornare a precedenti poco gradevoli, ossia alla stagione 87-88. Allora la vittoria valeva due, quindi i cinquedi del tempo valevano i sette di oggi. Quelalla ventesima giornata si ritrovò con cinquedisul Milan di Sacchi: 35 a 30. Alla 25esima erano quattro: 41 a 37. Poi sappiamo tutti come finì. Nell’epoca dei tre, invece, non era mai accaduto. Se andiamo al ...