Che imbecilli Lo sfogo durissimo di Feltri | con chi ce l' ha

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Parlo di Milano perché ci lavoro e ci vivo da anni, ma il problema che sto per affrontare riguarda qualsiasi centro urbano. Mi riferisco ai muri delle case lordati da individui misteriosi che si divertono a imbrattare ogni parete e perfino le saracinesche dei negozi. Il risultato è pessimo: quasi tutti gli edifici mostrano segni mostruosi spacciati per opere d'arte quando viceversa si tratta di sgorbi, vera e propria sozzeria propinata senza requie da soggetti che suppongo essere giovani, anzi giovinastri. Ne deriva un spettacolo scandaloso, qualcosa di ripugnante. Ma ciò che in questa faccenda sorprende maggiormente è il fatto che nessuna autorità pubblica agisca per punire i sudicioni che usano le facciate di case private per darealla loro creatività imbecille, convinti di essere liberi di potersi esprimere adoperando ogni tramezzo che si affacci lungo i ...

... quale miglior rimedio per i "patrioti" americani se non quello di liquidarli in un film di fantascienza dove sono rappresentati come deglisalutano lo straniero, cioè l'alienosta ...Come si svilupperà la situazione è da vedere: c'è in ballo la famosa bomba sporcapotrebbe costituire un pretesto, anche se ormai ad esclusivo favore deglioccidentali senza speranza, ...Inserito il 28 ottobre 2022 da admin. - psichiatria_psicologia - segnala a: Non c'e' giorno che i media non riportino qualche tragico caso di soggetti giovani, deceduti a seguito di manovre temerarie ...Durante una delle ultime puntate della trasmissione satirica di Radio24, il conduttore se la prende con l’ex ministro della Salute a causa di una fotografia.