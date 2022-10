Campari Group acquista partecipazione 70% in marchio bourbon

(Di lunedì 31 ottobre 2022)acquisisce unainiziale del 70% in Wilderness Trail Distillery,"super - premium" die rye whiskey in forte crescita. Lo si legge in una nota di...

acquisisce una partecipazione iniziale del 70% in Wilderness Trail Distillery, marchio "super - premium" di bourbon e rye whiskey in forte crescita. Lo si legge in una nota di...Guadagnano(+2,09%), Amplifon (+1,86%) e Diasorin (+1,51%). In calo Banca Generali ( - 1,86%) e Interpump( - 1,83%). Avvio cauto per le Borse europee in attesa del dato sul Pil e sull'...(Teleborsa) - Campari, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, ha siglato un accordo per acquisire una quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del ...Campari Group acquisisce una partecipazione iniziale del 70% in Wilderness Trail Distillery, marchio "super-premium" di bourbon e rye whiskey in forte crescita. (ANSA) ...