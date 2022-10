Tirocinante violentata da un infermiere | “Non ho avuto tempo di fare niente | lo hanno trovato a lavorare come se non fosse successo nulla”

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Mi ha attirata dentro la stanza con la scusa di doveruna flebo” e dopo è tornato ase“. Così la20enne, che ha raccontato di essere stataal policlinico Umberto I da unmentre faceva il turno di notte previsto dal suo piano di studi ha ripercorso in una intervista a Repubblica la notte tra mercoledì e giovedì. La vittima, assistita dall’avvocata Carla Corsetti del Foro di Frosinone, conosceva il suo aggressore: “Non era solo un futuro collega più esperto, era stato indicatomio tutore durante la pratica universitaria – racconta nell’intervista – Durante ogni turno stavo accanto a lui per imparare, facevo quello che mi diceva”. Il racconto ...

