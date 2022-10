Corriere dello Sport

Leonardo Spinazzola non parteciperà alla partita dellacontro il Verona. Al suo posto ci sarà Zalewski . Il terzino giallorosso ha accusato unmuscolare la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. A destra, invece, dovrebbe tornare dal ...Sarà ancora out Luca Valentini, non al meglio Matteo Formenti alle prese con unmuscolare. Quella contro Stella Azzurrasarà una gara speciale per Matteo Ghirlanda, il giovane cestita ... Roma, fastidio muscolare per Spinazzola: out con il Verona Al suo posto giocherà Zalewski. Nelle prossime ore si capirà quanto starà fuori il terzino sinistro Leonardo Spinazzola non parteciperà alla partita della Roma contro il Verona. Al suo posto ci sarà Z ...Nuova tegola per José Mourinho: costretto a saltare Hellas Verona-Roma per un problema di natura muscolare. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, gara di cruciale importanza per ...