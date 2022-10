Quell' asteroide è una miniera d' oro

Leggi su panorama

(Di domenica 30 ottobre 2022) Se sulla Terra è sempre più pressante la richiesta di metalli, minerali e terre rare (con un indiscusso monopolio cinese) una possibilità concreta è andarli a prelevare su altri corpi celesti. Alcuni ne sono così ricchi da poter travolgere l’economia mondiale. Come racconta un nuovo saggio.a specie di sferoide bitorzoluto che vedete qui a fianco è in realtà una gigantesca pepita cosmica. Avrà anche un aspetto sgraziato, ma il suo valore stimato è di 10 mila quadrilioni di dollari. Per fare un confronto, l’economia terrestre ammonta a «soli» 75 mila miliardi. Merito di tutto l’oro che questo, chiamato 16 Psyche, contiene (oltre ad altri materiali come ferro e nichel). «Spiegato in altro modo, se tutti i metalli di Psyche fossero trasportati sulla Terra, ogni persona si vedrebbe assegnati, idealmente, circa 1,3 miliardi» scrive Simonetta ...