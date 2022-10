Plastic e sugar tax sospese anche nel 2023 | poi l’abolizione

tax, cosa farà Meloni Il governo Meloni dovrà quindi decidere cosa fare entro la fine dell'anno, probabilmente con un intervento in legge di Bilancio . Il rinvio è quasi certo, ma in ...Alle due tasse () è collegato infatti un gettito da 650 milioni di euro all'anno: una cifra non ciclopica, ma comunque importante per i saldi tendenziali dei prossimi anni. Quindi per ...Il governo guidato da Giorgia Meloni punta a cancellare la plastic tax e la sugar tax: prima arriverà la sospensione delle due tasse per il 2023, poi l'abolizione a fine anno.Il primo passo sarebbe quello di posticipare ancora una volta l'entrata in vigore di entrambe le imposte, per poi provvedere a un ricalcolo del gettito potenziale nel Def e abbatterle definitivamente ...