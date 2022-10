Morto Boiocchi | storico capo ultras Inter | la Curva Nord lascia San Siro

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 30 ottobre 2022) Vittorio, 69 anni,dell’, è stato ucciso ieri sera per strada alla periferia di Milano: è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno centrato al collo e al petto intorno alle 19.45, in via Fratelli Zanzottera, nel quartiere Figino alla periferia della città. Trasportato in condizione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.