Lucca Comics | il popolo di Nagabe | ' Ore in coda per un suo autografo' VIDEO - Cultura

(Di domenica 30 ottobre 2022) L'autore di uno dei manga più apprezzati del momento 'The girl from the other side' è uno dei grandi personaggi della ...

L'autore di uno dei manga più apprezzati del momento 'The girl from the other side' è uno dei grandi personaggi della ...Si è svolta oggi la terza giornata del& Games , in programma fino al 1 novembre. Dato il numero altissimo di visitatori nel centro storico, si è azionato il piano per decongestionare le piazze centrali. Controlli ad alcuni ...Si è svolta oggi la terza giornata del Lucca Comics & Games, in programma fino al 1 novembre. Dato il numero altissimo di visitatori nel centro ...L'autore di uno dei manga più apprezzati del momento "The girl from the other side" è uno dei grandi personaggi della kermesse ...