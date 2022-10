Liverpool-Napoli | scelto l’arbitro del match | è la prima volta

(Di domenica 30 ottobre 2022)sarà la super sfida di Champions League di martedì prossimo. La partita sarà fondamentale per il passaggio del turno da primi in classifica e il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno potrebbe poi essere decisivo ai fini del passaggio ai quarti di finale. La squadra di Jurgen Klopp sta vivendo un momento molto faticoso in Premier League. Ieri è arrivata un’altra sconfitta, in casa, contro il Leeds che ha portato a malumori importanti nella tifoseria, tanto che in molti hanno chiesto addirittura l’esonero de tecnico tedesco.Stieler (Getty Images)Arbitro: la designazione La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il sesto turno di Champions League. Ecco la desingazione per ...

Situazione simile per ilche, già qualificato, si gioca il primo posto in casa del, dove per conquistarlo, gli uomini di Spalletti dovranno cercare di non perdere con più di 4 gol. ......classifica marcatori insieme ad Arnautovic Nel secondo tempo ilcontrolla la gara visto e considerato che la settimana prossima dovrà affrontare due trasferte ostiche come quelle di...La Uefa ha designata la squadra arbitrale per la partita di Champions League del Napoli contro il Liverpool in programma martedì sera alle ore 21.00. Arbitro Tobias Stieler (Germania) Guardalinee Chri ...«Non abbiamo giocato male per larga parte del match, mi è piaciuto l’approccio avuto dalla squadra ma poi ci si spegne la luce e subiamo gol come quello del ...