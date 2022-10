La Russa | «La mia scelta per la libertà è totale Ma non sfilo nei cortei di una certa sinistra»

(Di domenica 30 ottobre 2022) «Guardi che da quando sono nato, in famiglia e nella mia parte politica, ho sempre sentito una condanna feroce delle leggi razziali. E da sempre ho un rapporto strettissimo con la comunità ebraica milanese di amicizia personale». Lo afferma Ignazio La, in un’intervista alla Stampa. «Per esempio con Walker Meghnagi e già con suo padre Isacco, esponenti di spicco della comunità ebraica. E non solo con loro. Dal punto di vista politico la destra italiana è sempre stata per l’esistenza e l’indipendenza d’Israele, quando altri ne minacciavano l’integrità, ed è sempre stata senza titubanze pronta a condannare le leggi razziali, per non parlare del dramma della Shoah». Lae laper la«La miaper lae la democrazie è sempre stata ...

La scelta per la libertà e la democrazia è sempre stata totale. Lo dice il presidente del Senato italiano Ignazio La Russa in un'intervista a La Stampa incentrata in gran parte sulla sua militanza ... Ignazio La Russa conferma: "Non celebrerò il 25 aprile" e sul busto del Duce spiega che "è solo una statuetta che apparteneva a mio padre, la dovevo buttare" ... Il presidente del Senato, quello che a casa aveva i cimeli fascisti, non nasconde la sua avversione per la festa della Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo ...