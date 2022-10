Il Milan trafitto dal Toro | 2-1 per i granata

(Di domenica 30 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Brusco stop per il, che perde sul campo del Torino per 2-1, mettendo in scena una delle peggiori prestazioni della stagione. Decisive per i padroni di casa le reti firmate da Djidji e Miranchuk nel primo tempo, che rendono vano il gol di Messias, arrivato nella ripresa. In avvio di partita gli ospiti falliscono subito due occasioni con Leao, che al 4? spara alto con il sinistro dopo essere entrato in area e poi, un minuto più tardi, sbuccia completamente la conclusione con il destro a tu per tu con il portiere sciupando l'assist di Diaz. Sul fronte opposto è Pellegri a farsi vedere al 19? quando aggira Tomori a va al tiro sul primo palo da dentro l'area ma Tatarusanu è attento e devia in corner. Iescono alla distanza e al 35? trovano l'1-0. Lazaro batte una punizione dalla sinistra, Djidji svetta più in alto di tutti ...

