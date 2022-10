GP Messico | dominio di Verstappen avanti a Hamilton e Perez Ferrari a 50 secondi

Queste le pagelle del gran premio del, 20esima e terz'ultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, s'impone il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro all'olandese, si piazzano ...Max Verstappen a spasso nella storia: vince il GP dele mette a segno un nuovo record, quello del maggior numero di gare vinte in una singola stagione. Un altroda parte dell'olandese della Red Bull, vittorioso davanti ad Hamilton e Perez,...Red Bull fa un sol boccone anche del Gp del Messico con Max Verstappen e manca per poco la doppietta con Sergio Perez, terzo dietro Hamilton ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...