Eleonora Giorgi cade in diretta tv il video è virale lei dice non mi sono fatta niente

, il lifting prima del GF Vip Il cambiamento diera cominciato nel 2019, quando a poche settimane dall'entrata nella casa del GF Vip si era sottoposta a lifting, senza ..., il video della caduta La 68enne è entrata sorridente tra gli applausi del pubblico, ma ostacolata da uno scalino è inciampata, cadendo a terra. In studio è calato improvvisamente il ...Eleonora Giorgi è caduta in diretta tv, mentre faceva il suo ingresso nello studio di Italia Sì, la trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai 1. Dopo la presentazione… Leggi ...Eleonora Giorgi, che gaffe. L'attrice è stata protagonista sabato pomeriggio di una caduta rovinosa in diretta tv, su Rai1. Durante il programma "Italia si", al ...