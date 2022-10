Degrado al cimitero di Prima Porta | interrogazione in Campidoglio su appalti milioniari di Ama Santori | ' Basta speculazione sui morti'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Che i cimiteri di Roma , non siano gestiti nel migliore dei modi, purtroppo non è una novità. La scorsa estate Leggo , ha pubblicato le foto delle condizioni igieniche dei bagni deldi, mai puliti, su segnalazione di una cittadina romana disabile . E la situazione purtroppo non è affatto ...

leggo.it

Roma, alPrima Porta bagni senza acqua. Disabile denuncia: 'Non vado più da mamma, non ... mentre ilregna sovrano, si intravedono all'orizzonte appalti milionari su cui chiederemo ...200 bare in attesa di sepoltura definitiva , 1 15 delle quali ammassate in un magazzino. Un contesto di inaccettabilee abbandono nelcomunale di Piano Gatta . Da tempo si è in attesa dei nuovi loculi. E' tanta la rabbia delle famiglie dei defunti che da tempo attendono di dare una degna sepoltura ai ... Degrado al cimitero di Prima Porta, interrogazione in Campidoglio su appalti milioniari di Ama. Santori:«Basta