(Di sabato 29 ottobre 2022) Il nome13è appena apparso in un importante database, tuttavia il model number fa temere per una brutta sorpresa. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid.net

La novitàpiccola e leggeraMi 11, compralo al miglior prezzo da Amazon a 304 euro . 3 condivisioni Condividi Tweet Francesco VIA FONTE Notizie Relazionate Google Messaggi Apps ...Il codice MIUI 14 ha già indicato l'esistenza dello13e ora ulteriori prove di questo modello sono arrivate al database IMEI. In esso si conferma che proprio questo deve essere il nome dello smartphone, che potrebbe essere una versione del ... Xiaomi 13 Lite, 12 Lite 5G NE e CIVI 2 potrebbero essere lo stesso smartphone Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite a neanche 20 euro su Amazon, è proprio una di quelle offerte che non bisogna assolutamente perdere.Questa mattina ci siamo svegliati con una vera e propria pazzia Amazon: acquista subito gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite a soli 19€.