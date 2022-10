Torna l' ora solare | aumentano i consumi e i pericoli per il clima e la salute

La raccolta firme per mantenere l'legale Domenica 30 alle tre di notte l'legale se ne va,quella solare. Ma c'è già chi vuole che resti tutto l'anno: la Società Italiana di Medicina ...Così Madonnaa provocare sui social, come da sempre ci ha abituati. E lo fa, non a caso, ...Cardi B può cantare della sua WAP (il titolo della canzone è acronimo di Wet Ass Pussy, ossia ...Torna l’ora solare. Alle 3 della notte tra il 29 e il 30 ottobre lancette indietro di un’ora, un’occasione per riposare un po’ di più. L’ora legale in sette mesi ha fatto risparmiare 190 milioni di eu ...Sulla ‘rosea’ si parla di Atalanta e della gara di domani, ecco il rientro di alcuni ‘titolarissimi’ “Torna la vecchia guardia per rialzare la Dea dopo la prima caduta stagionale”. Questo l’incipit de ...