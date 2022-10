Memo Remigi | pacca e scuse “goliardiche” | “Sono un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sulle primissime ha negato il fatto. In seconda battuta ha ridimensionato l’accaduto. Ieri, poi, ospite ai microfoni de La Zanzara da Cruciani e Parenzo,ha ammesso che sì: laal fondoschiena della collega Jessica Morlacchi c’è stata, ma è stato solo un atto di pura goliardia. E poi: «La solita pacchettina sul culo, come dire “facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione” che avevamo fatto anche altre volte». E tra una nuova versione dei fatti e l’altra, ha persino rilanciato rivolgendo un appello alla cantante, che ha invitato a intervenire in sua difesa: «Intervieni. Mi stanno massacrando»…a “La Zanzara” minimizza e la butta sul “goliardico” La domanda sorge spontanea: «È stata una porcata nei miei confronti? Lo possiamo dire anche perché...

