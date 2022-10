LIVE – Benevento-Pisa 0-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ladi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di. Sfida retrocessione tra i campani ed i toscani, che si trovano proprio al sedicesimo ed al quindicesimo posto, e sono distanti solo un punto. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 29 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 3? – Punizione per il. 1? – Si parte, primo possesso per il ...

- Pisa, Venezia - Ascoli, Modena - Palermo le altre gare delle ore 14 - . Alle 16.15 il Genoa ospita il Brescia. Tutto in diretta sui canali dedicati con l'opzione Diretta Gol su Sky Sport ...Commenta per primo Dopo l'anticipo e il pareggio tra Bari e Ternana, l'undicesima giornata di Serie B si consuma tutta nel pomeriggio: Alle 14 ci sono 7 partite, daldi Cannavaro che sfida il Pisa in una sfida di bassa classifica al Venezia , in cerca di punti per respirare, che ospita l' Ascoli . Sfida poi tra due neopromosse in difficoltà tra Modena e ...SERIE B, 11^ GIORNATA Bari-Ternana 0-0 - giocata ieri Benevento-Pisa 0-0 Cagliari-Reggina 0-0 Cosenza-Frosinone 0-0 Modena-Palermo 0-0 Parma-Como 0-0 SPAL-Sudtirol.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...