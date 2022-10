Lecce vs Juventus – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dopo l’uscita dall’Europa nel turno infrasettimanale, latorna in Serie A sabato 29 ottobre e fa visita alallo Stadio Via del Mare. Battuta per la quarta volta in cinque partite di Champions League, la Juve è ora destinata a scendere in Europa League, ma prima deve recuperare terreno sui sette club che la precedono in Italia, cercando la terza vittoria in campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreGià sull’orlo dell’eliminazione dopo essere stata umiliata dal Maccabi Haifa l’ultima volta, laè andata a Lisbona mercoledì con l’obiettivo di fermare il marcio nel Gruppo H di Champions League. Invece, ha ...