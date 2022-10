In ricordo di Mario Zicchieri | FdI | “È tempo di un Museo per le vittime del terrorismo”

(Di sabato 29 ottobre 2022) È passato quasi mezzo secolo. Era il 29 ottobre 1975 quando, nel cuore del quartiere Prenestino a Roma,veniva freddato davanti alla sezione del Msi di via Gattamelata da un commando di terroristi vicini alle Brigate Rosse. Cremino, il suo soprannome, aveva appena 16 anni. Colpito da un fucile a canne mozze, insieme ad altri due ragazzi, uno dei quali gravemente ferito. È morto sul colpo, riverso su una pozza di sangue. Ildia 47 anni dall’uccisione Erano gli anni in cui ‘uccidere un fascista non era reato’, gli anni orribili del piombo e delle stragi. Gli anni in cui le future Br si addestravano con i ragazzi del Fronte della Gioventù per poi colpire obiettivi più alti. Giovani colpevoli di nulla. Come. Un ragazzo di destra, impegnato ...

