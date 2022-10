Giulia Salemi | Sono stata emarginata perché diversa

'Alle elementari ho dovuto cambiare due scuole perché avevo problemi nel relazionarmi con i miei compagni'. Ospite a 'Verissimo'racconta una pagina dolorosa del proprio passato, ammettendo di essere stata spesso emarginata per le proprie peculiarità , dal carattere alle origini. Leggi Anche 'Verissimo', i Ricchi ...Leggi anche>confessa di essere stata bullizzata: 'Da bambina mi sono sentita esclusa. Pierpaolo Andremo a vivere insieme' La coppia vive un momento molto felice anche se ammette che ...Intervistata nel salotto di Verissimo, Giulia Salemi ha regalato al pubblico una lunga ed emozionante intervista in cui ha raccontato questo meraviglioso momento della sua vita. "Mai come adesso la vi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-46f6af19-50a7-e3dd-ab69-185a6edece ...