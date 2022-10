GdS – Inter | Dimarco | Dzeko | Mkhitaryan i low-cost super

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 ottobre 2022) 2022-10-29 09:33:09 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: I tre giocatori più in forma del momento sono immagine della politica nerazzurra: idee, occasioni e creatività. E non solo loro “Sul mercato serve grande professionalità, competenza e anche creatività. Non sempre c’è la necessità di avere soldi per fare investimenti”. Così parlava Beppe Marotta il 30 maggio scorso, a mercato ancora chiuso. Quando nell’aria veleggiava già l’idea del ritorno di Lukaku (più creatività di così…) ed erano insistenti le voci su Dybala come possibile colpo a zero. Le occasioni di mercato sono state tema ricorrente negli ultimi anni in casaper via dei noti paletti economici, operazioni low-che stanno facendo la fortuna di Inzaghi. Il campo non mente. I tre in forma — Basti pensare ai tre giocatori nerazzurri più in ...