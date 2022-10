Covid | medici No vax reintegrati e stop a multe e bollettino

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il Governo Meloni inizia a cambiare rotta riguardo la gestione del-19. Favorita certo anche da una involuzione della malattia. E’ lo stesso Ministro Orazio Schillaci ad anticipare, tramite un comunicato, la decisione di reintegrare iNo vax sospesi dal loro servizio per non essersi vaccinati. Non solo.anche algiornaliero su L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) Reintrego deinon vaccinati: carenza di personale vedi anche Tutti i video sulla pandemia di- 19 'Per quanto riguarda - si legge nella nota - il ......isospesi che potranno tornare a lavorare in ospedale o comunque a disposizione della direzione. Noi è da luglio che chiediamo un intervento perché il tempo dell'obbligo vaccinale anti -...Il governo cancella il bollettino quotidiano e dispone il reintegro dei medici no vax. Il Capo dello Stato: il virus non è sconfitto ...Addio al bollettino quotidiano su casi, morti e ricoveri Covid: la «conta giornaliera» diventerà un report settimanale e arriverà il venerdì. Lo ha deciso ...