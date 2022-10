Batosta Juventus | Allegri trema | lo stop è più lungo del previsto

Laè unica per questo, viene tutto elevato all'ennesima potenza nei momenti di difficoltà. ... Dobbiamo rialzarci dopo ladi martedì, domani abbiamo l'opportunità di reagire. Le altre ...Massimiliano Allegri, attuale CT della, aveva rapito il suo cuore. Proprio quando tra i due sembrava andare tutto per il meglio, è arrivata l'ennesima. La voce di un tradimento era ...Prove di rientro per Angel Di Maria: la Juventus lo attende in campo, importanti novità in merito al suo recupero ...Questo pomeriggio, sabato 29 ottobre 2022, alle 18, allo stadio Via del Mare di Lecce, la Juventus sfiderà il Lecce nella gara valida come secondo anticipo della 12esima giornata del campionato 2022-2 ...