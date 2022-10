Auger - Aliassime | show da campione a casa di Federer | Torino è a un passo

Saranno Felixed Holger Rune i finalisti dell'ATP 500 di Basilea. Il canadese ed il danese si confermano tra i tennisti più in forma del circuito, continuando le loro strisce positive di vittorie ...E' nato lo stesso giorno di Roger Federer, e a casa di Roger Federer sta completando il suo percorso verso le Nitto ATP Finals. Il canadese Felix, campione a Firenze e Anversa nelle ultime due settimane, non si ferma più. Nella semifinale dell'ATP 500 di Basilea, ha dominato il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz 63 62 e ...Arriva direttamente da Basilea la notizia dell'esclusione di Sinner dalle Finals, Auger Aliassime infatti conferma l'ottimo stato di forma ...Nell'Atp 500 di Basilea 2022 ci sarà una finale tra Felix Auger-Aliassime e Holger Rune. Il danese ha sconfitto Bautista Agut in semifinale.