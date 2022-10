Tetto contanti | tra sparate e strategia | ecco a quanto salirà davvero

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ha fatto molto rumore, dopo le parole di Giorgia Meloni in Senato, il caso delall’utilizzo del contante, che il governo intende alzare rispetto alle soglie attuali (2.000 euro, che scenderanno a 1.000 il 1° gennaio 2023). A molti osservatori è sembrato strano che la neo presidente del Consiglio si sia soffermata sun un argomento che poco ha a che fare con le attuali difficoltà degli italiani e che, soprattutto, non è tanto un cavallo di battaglia di Fratelli d’Italia,piuttosto della Lega. Il progetto di legge Bagnai E’ stato infatti un autentico blitz del leghista Alberto Bagnai, prima del discorso programmatico di Meloni alla Camera, ad alzare il polverone. Un progetto di legge per alzare il limite a 10.000 euro pensato per ‘dettare’ l’agenda alla Meloni. La quale, nel momento di massima tensione con Forza Italia – per gli audio di ...

La società specializzata in pagamenti digitali potrebbe essere colpita dalla proposta del Governo di aumentare ilaia 10.000 euro. In Europa, il Dax tedesco e il Cac francese ...La maggioranza al momento discute; fra le norme su cui si sta lavorando c'è, come annunciato dalla Premier in Aula al Senato, l'aumento deldei: il compromesso potrebbe essere ...Tutta la verità sul tetto al contante. Battaglia ideologica non di secondaria importanza, ma che non c'entra nulla con le strategie anti-evasione per fermare il sommerso: lo confermano i dati europei ...Avere in casa un camino a legna è un sogno di molti. Chi ha avuto la possibilità di avere un caminetto avrà, in effetti, constatato che è un elemento di grande calore e non solo per la temperatura atm ...