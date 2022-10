Tav | Salvini chiama il collega francese e prepara la visita al cantiere

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il neoministro delle Infrastrutture Matteoè tornato a parlare di Tav, ribadendo la strategicità dell’opera.ha telefonato oggi al ministrocon delega ai Trasporti, Clément Beaune. “È stata l’occasione per rafforzare la collaborazione tra Roma e Parigi e per fare il punto su alcuni dossier strategici a partire dalla Torino-Lione: è già in agenda a dicembre una conferenza intergovernativa di natura tecnica che si terrà nel nostro Paese” ha annunciato il vicepremier del governo Meloni.ha poi ribadito che sarà necessario uno sforzo comune anche per concretizzare il promesso cofinanziamento europeo e confermato l’intenzione di recarsi personalmente alper verificare l’andamento dei lavori”. Altro tema toccato dai ministri è “la tratta ferroviaria ...

La Stampa

... 2022 Palazzo di Giustizia Palazzo di Giustizia Al via il processo per Askatasuna, presidio No... stop agli Euro 5 a Torino Redazione - Ottobre 26, 2022 Torino "boia": scritte contro il ...... 2022 Palazzo di Giustizia Palazzo di Giustizia Al via il processo per Askatasuna, presidio No... stop agli Euro 5 a Torino Redazione - Ottobre 26, 2022 Torino "boia": scritte contro il ... Tav, Salvini sente il ministro francese Beaune: “Presto visiterò il cantiere, sforzo comune per i finanziamen… Telefonata tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e il Ministro francese con delega ai Trasporti, Clement Beaune. È stata l'occasione per raff ...Matteo Salvini, e il ministro francese con delega ai Trasporti, Clément Beaune. È stata l’occasione per rafforzare la collaborazione tra Roma e Parigi e per fare il punto su alcuni dossier strategici ...