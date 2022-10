Sotto choc per Pablo Marì Ecco come sta il difensore

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Adriano Galliani ha parlato delle condizioni didopo l'accoltellamento: "Temo ci vogliano tre mesi prima di rivederlo in campo. La squadra ha chiesto il rinvio di Monza-Bologna"

L'ad sulle condizioni fisiche di Pablo Marì accoltellato alla schiena ieri sera: 'I muscoli da atleta hanno evitato il peggio'. Due mesi di ...'La squadra èe abbiamo chiesto il rinvio della partita' , prevista per lunedì 31 ottobre contro il Bologna, ora vediamo cosa succede', ha detto ancora Galliani. 'La richiesta è stata già ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...«La squadra è sotto choc, per questo abbiamo chiesto alla Lega il rinvio della partita con il Bologna di lunedì». Con queste parole l'amministratore delegato del ...