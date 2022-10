Saipem | 2022 in crescita per il gruppo che rivede guidance al rialzo guardando al futuro

Tiene(+1,04%) dopo il rally della vigilia sui conti e sulle stime per l'intero esercizio, resiste Unicredit (+0,57%). Pesano Stm ( - 4,57%), sull'onda lunga dei conti trimestrali e insieme al ...Milano, 28 ott. " Undecisamente in crescita perche, presentando i conti dei primi nove mesi dell'anno, mostra un proseguimento nel miglioramento della performance sia rispetto ai primi nove mesi 2021, sia ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...Borsa di Milano oggi 28 ottobre: il Ftse Mib inzia la giornata in rosso, ma con lo spread in netto calo a 207 punti. Sul listino l'attenzione è per ENI dopo i conti trimestrali.