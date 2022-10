Re Carlo III sorprende tutti | la drastica decisione a quasi 3 anni dalle dimissioni di Harry

Di Daniele - 28/10/2022 È Reil nuovo Capitano Generale dei Royal Marine. La decisione di assumere la carica è arrivata a quasi 3 anni dalle inevitabili dimissioni di Harry, che prima di lui ricopriva quel ruolo La ...Il ruolo, rimasto vacante dal 2020, anno in cui il principe Harry fu costretto ad abbandonare l incarico per via della Megxit, è stato riassegnato e, a sorpresa, è read assumerlo. La ...Il regno di Carlo III è appena iniziato, ma già sta riservando sorprese; i royal watcher se ne sono accorti subito: dalla volontà di snellire la monarchia a quella di ridurre… Leggi ...- Clamoroso a Milano, dove un tizio ha accoltellato alcuni passanti e ucciso un povero cassiere del Carrefour di Assago. La catena di supermercato ha ritirato tutti i coltelli dagli scaffali, e si può ...