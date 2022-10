Pd | Alfieri | ' avrei scelto tempi più rapidi | ora rimettiamoci in cammino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "più, all'altezza della fase politica che stiamo vivendo. Tuttavia, penso che con senso di responsabilità debba prevalere la condivisione più larga possibile delle regole del nostro congresso. Adesso, finalmente, possiamo partire. Lo faremo il 7 novembre con un appello a tutti coloro che vogliono contribuire a rigenerare il Partito Democratico". Lo afferma, in un post su Facebook, il vicepresidente dei senatori del Pd Alessandro. "Non solo a chi è già iscritto o a chi se n'è andato, ma soprattutto a chi ha passione civica e desidera essere parte di questo nuovo inizio. C'è bisogno di un'opposizione democratica in salute nelle istituzioni e nel Paese e specialmente di un grande partito di centrosinistra che ritrovi la sua identità per ...