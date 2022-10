Juan Jesus | «Oggi non conta avere una certa età per l’esperienza Lo dimostrano ragazzi come Kvara»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Domani si gioca Napoli-Sassuolo, ma il tecnico Spalletti non interverrà in conferenza stampa. Di seguito le parole del difensore brasiliano. Gli viene chiesto del sorriso al gol di Ostigard in Champions. «Qui al Napolila squadra,fare risultato,il fatto che chi entra debba fare bene. Non si sente la mancanza degli assenti perché chi entra nella dinamica della partita si fa trovare pronto, fa benissimo e non li fa rimpiangere, questa è una cosa bellissima ed è la cosa più importante». A proposito della Champions… «Abbiamo fatto un percorso straordinario, molto bello. Quando è uscito il girone tutti dicevano che per il Napoli fosse tosta, che c’era l’Ajax, che c’era il Liverpool… ...