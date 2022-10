Iva Zanicchi dice addio a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Questa nuova edizione dicon lenon è partita nel migliore dei modi. Nelle ultime ore, infatti, è stata messa in discussione la partecipazione di ben due concorrenti. Si tratta di Ivae Gabriel Garko. Entrambi, per motivi diversi, potrebbero non prendere parte alla puntata del 29 Ottobre. Per l’attore, è stata addirittura prospettiva l’ipotesi di un ritiro definitivo. Se ciò si rivelasse vero, Milly Carlucci avrebbe a che fare con un problema non indifferente. Potrebbe interessarti: Infortunio grave acon le: l’annuncio di Milly Carluccicon le, a rischio la presenza di Iva: i dettagli Il cast dicon leè stato scelto con grande ...